Başkanlar Konuşuyor: Aydın havalimanı raporu tamam, iş dünyası atakta

Bir milyonu aşkın nüfusu ve turizm merkezlerinin ortasında yer almasıyla yolcu trafiği açısından önemli bir destinasyon olan Aydın, sadece turizmi için değil ihracatı için de havalimanı istiyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın raporunu hazırlayan ekibe Kalkınma Ajansı destekli bir analiz yaptıran iş dünyası, Aydın’ın kamu yatırımlarından daha fazla pay almasını talep ediyor.

Hakan ÜLKEN / Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İl bazında çok ciddi bir atılım yapacağımız dönemde pandemi ilan edildi. Tam kamu yatırımları ile ilgili gelişmeler olacaktı. Pandemiyle süreç kesintiye uğrasa da biz o süreci nasıl kamu yatırımları yapılırsa Aydın için nasıl daha etkin olacağını araştırarak değerlendirdik. Aydın, kamu yatırımlarında adaletsizliğe uğramış bir il. Kişi başına düşen milli gelirle birlikte tüm diğer parametrelerde kentimiz yıllar geçtikçe geriye gidiyor. Kamu yatırımlarından kişi başına alınan pay değerlendirildiğinde Aydın, 81 il içinde bundan üç yıl önce 77’nciydi. Bu kentimiz büyüklüğü düşünüldüğünde çok üzücü. 2004 yılında kişi başına düşen milli gelir sıralaması içinde ilk 20’lerdeyken, şu anda 43’lerdeyiz. Aydın’ın ticaret hacmi, kapasitesi ve kabiliyeti, insan kaynakları yeterli ancak kamu yatırımı yok. İş dünyasının olmazsa olmazı ulaşım ve lojistik meselesi. Aydın büyükşehir belediyesi statüsü olup da havalimanı olmayan üç kentten biri. Her seçim döneminde Çıldır Havalimanı’nın açılmasının sözünün veriliyor ancak açılmıyor. Sadece yolcu trafiği açısından değil, kargo trafiği açısından da kısa raf ömrü olan ürünlerin Avrupa’ya ulaştırılması gibi birçok etkeni göze aldığımızda havalimanı bizim için önemli.

Mehmet Yunus ŞAHİN / Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ben aslen Tarsus’luyum, Adana’da büyüdüm. Aydın’ın yapısını oralara benzetirim. İnsanı da böyle. Çiftçilikten, tarımdan sanayiye doğru evrildi. Şu anda Aydın’da tarımla birlikte sanayi de çok gelişti. Ama istediğimiz seviyelerde değil. Bunun gelişmesi için çalışıyoruz. Sanayi odası olarak çalışmalarımızı beş başlık altına topladık. Yatırım, üretim, istihdam, Ar-Ge ve ihracat. Bunlara bağlı olarak mesleki eğitimin gelişmesi. Yatırım ve üretim olmazsa, siz hangi adımları atarsanız atın, gelişemezsiniz.

Fevzi ÇONDUR / Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Aydın denilince her ne kadar önce incir gelse de biz zeytinyağında da üretim birincisiyiz. Körfezin adı bizden daha çok popüler, Ayvalık-Edremit’in ismi öne çıksa da, gerçek üretim yapan Aydın. Hem yağlık zeytin üretiminde hem de zeytinyağı üretiminde birinci sıradayız. Bunun coğrafi işaretini de Aydın Memecik Zeytinyağı olarak aldık. Uluslararası tüm yarışmalardan Memecik Zeytinyağı olarak ödüller konusunda iddialıyız. Ancak markalaşmada çalışmalara yıllar öncesinde başlasak da çok geri kalmış durumdayız. Ticaret Borsası olarak zeytinyağlarımızı hem markalaşmada hem de uluslararası yarışmalara katılırken destekliyoruz. Nefasetiyle, tadıyla şu anda en iyi gösterilen Toscana yağlarıyla Memecik’i mukayese etmenizi tavsiye ederim.