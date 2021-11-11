  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Başkanlar Konuşuyor: Bingöl

Başkanlar Konuşuyor: Bingöl

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa Bingöl Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas konuk oldu.

Diğer Videolar
Borsa İstanbul’da ‘Katılım’ dönemi
Bitcoin ve Ethereum’da rekor sonrası beklentiler | Hangi altcoinler öne çıkacak?
Dolar 10 TL'yi aşarsa ne olur?
Asgari ücret ne kadar olur? | Enflasyon ve erken seçim tartışmaları nasıl yansır?
Küreselden yerele altyapı yatırımlarında kamu-özel iş birliği modeli
Gram altın yıl sonunda 650 lirayı zorlayacak mı?
SpaceX'in kapsülü 199 gün sonra Meksika Körfezi'ne indi
'Kaynaklarımızı çılgın projelere değil, bilimsel projelere ayıralım'