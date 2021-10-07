Başkanlar Konuşuyor: Şırnak

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş konuk oldu

Başkanlar Konuşuyor programı her perşembe saat 14.00'da Dünya WEB TV'de