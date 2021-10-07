Başkanlar Konuşuyor: Şırnak
DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.
Programın bu haftaki bölümüne Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş konuk oldu
Başkanlar Konuşuyor programı her perşembe saat 14.00'da Dünya WEB TV'de