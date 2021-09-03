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Başkanlar Konuşuyor: Yalova

İstanbul’a Osmangazi Köprüsü’yle bağlanan Yalova, artık 40 dakika uzağında olması nedeniyle kendisini “İstanbul’un 3. Yakası” olarak tanımlıyor. Yalova, çevre dostu, yüksek teknolojili üretim yapacak 7 OSB’sine de milyar dolarlık yatırım çekecek. Kentte ilk etapta, Yalova İMES Makine İhtisas, Avrasya Tekstil ve Yalova Gemi Yan Sanayi İhtisas OSB hayata geçecek.

DÜNYA Haber Merkezi
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DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa konuk olan Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, 'Yüksek teknolojili, katma değerli ve çevreyle dost. Yeşil OSB olacaklar. Ayrıca LCW bir giyim OSB kuruyor. Şu anda küçücük bir kent olarak ihracatta iyi bir sıradayız. OSB’lerimiz de hayata geçince 5 gömlek ileri gideceğiz. Milyar dolarlık yatırım çekeceğiz. Teknokent’imizi de yapıyoruz. Bir de ulaşım avantajımız var. Elbette arazi fiyatlarımız biraz yüksek, ama tüm bu avantajlarla Yalova bu rakamları hak ediyor' dedi.

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