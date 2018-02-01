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Batı Karadeniz'de balık kıtlığı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Soğuk havayı bekledik. Karsa kar, ayazsa ayaz, don da yaptı. Denizin sıcaklığı da normal ancak bu sene balık yok. Denizde bir tuhaflık var. Biz de çözemedik. Denizde şu anda balık yok." dedi.
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