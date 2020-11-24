BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı Dünya Talks'ta BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. YAYINLAMA 24 Kasım 2020 17:49 GÜNCELLEME 25 Kasım 2020 17:52 Abone ol Diğer Videolar Global Konuşmalar'da bu haftaki konumuz 'Türkiye'nin Küresel Fırsatları' Sephora Türkiye Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ayça Kaya, Sürdürülebilir Dünya'da Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam Patronlar Anlatıyor'un bu haftaki konuğu Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası DÜNYA’nın İK’sı: Pandemi Ekseninde Şehre, Yaşam ve Çalışma Mekanlarına Bakış İyi Bir Dünya: Çevkur Madencilik