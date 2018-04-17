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"Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehirlerdir”

Bakan Özlü, klasik kent yönetimi anlayışının çok geride kaldığını belirterek, “Belediyecilik sadece temizlik, su, yol gibi temel kamu hizmetlerinin çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır.” dedi.
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