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"Bilgin" efsane "Caş"ın tahtına gözünü dikti

TİGEM'e bugün kadar 420 yavrusuyla 46 milyon lira gelir getiren Türk atçılığında efsane olarak nitelendirilen Arap atlarından "Caş"ın geçen yıl yaşamını yitirmesinin ardından en yakın rakibi "Bilgin", 346 yavrusuyla işletmeye 44 milyon lira kazandırdı.
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