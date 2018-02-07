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Yıkılan binalarda asbest tehlikesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ISK-SODEX İstanbul 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve Benzeri Sistemler Fuarı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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