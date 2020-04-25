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"Bir maske devlet, bir maske ihracat için üretilecek"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 'İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı. Sektörde maske, tulum gibi tıbbi giysi üretiminde ihracatın önünün açıldığını belirten Gültepe, “Alınan karara göre bundan böyle üretilen her maskeden biri devlete biri ihracata gidebilecek” dedi.
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