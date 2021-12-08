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  4. BIST 100, 2 bin puanı aştı! Yükseliş sürecek mi? | Belgin Maviş'le Piyasa Yorumu

BIST 100, 2 bin puanı aştı! Yükseliş sürecek mi? | Belgin Maviş'le Piyasa Yorumu

Borsadaki gidişattı Ekonomist Belgin Maviş Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi

DÜNYA Haber Merkezi
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Güne yüzde 0,45'lik artışla 1.997 puandan rekorla başlayan Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi, açılışın hemen ardından 2.000 puan sınırını geçti. 18 Eylül'den bugüne BIST 100 Endeksindeki yükseliş ise yaklaşık yüzde 42 düzeyinde bulunuyor.

Borsadaki gidişattı Ekonomist Belgin Maviş Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.

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