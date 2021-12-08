BIST 100, 2 bin puanı aştı! Yükseliş sürecek mi? | Belgin Maviş'le Piyasa Yorumu
Borsadaki gidişattı Ekonomist Belgin Maviş Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güne yüzde 0,45'lik artışla 1.997 puandan rekorla başlayan Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi, açılışın hemen ardından 2.000 puan sınırını geçti. 18 Eylül'den bugüne BIST 100 Endeksindeki yükseliş ise yaklaşık yüzde 42 düzeyinde bulunuyor.
Borsadaki gidişattı Ekonomist Belgin Maviş Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.