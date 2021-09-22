Bitcoin'de düşüş sürer mi yoksa son düşüş boğa sezonu için bir fırsat mı?

Currency.com sponsorluğunda yayınladığımız Kripto Gündem'de konuğumuz kripto para uzmanı Altuğ İşler oldu. İşler ile hem Bitcoin'de yaşanan düşüşü hem de Evergrande tartışmalarını konuştuk. İşler, son düşüşün sebeplerini, Bitcoin için kritik seviyeleri ve olası bir dördüncü çeyrek Bitcoin boğa koşusu için beklentilerini Dünya Web TV'de açıkladı: 'Dünyada doların ekseninde var olan dalgalanmanın kripto para piyasasına etkisini görüyoruz son günlerde. Bitcoin'in kendi özeline baktığımızda buralardan çok da düşüş getirecek bir durum yoktu. Burada bizim 1 numaralı gündemimiz hem Fed toplantısıydı yani doların güçlenip güçlenmeyeceği hem de son dönemde Çin'de çıkan Evergrande konusunun kripto para piyasalarını etkileyip etkilemeyeceğiydi. Dünyada bir satış dalgası başlayınca kripto para piyasasında yatırım yapan yatırımcı bu alanda da bir kar realizasyonu yapmayı tercih etti.

BITCOIN'DE BÖYLE BİR DÜZELTME GEREKLİYDİ Zaten Bitcoin son dönemde 48 bin dolarların üzerine gelmişti. Teknik olarak da ya tamam ya devam seviyesindeydi. Bitcoin'de "Tamam, bitti, dükkanı kapattık, büyük düşüş geldi, geçmiş olsun" durumunda değiliz. Bunu şimdilik bir düzeltme olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki bu düşüş derinleşirse o zaman daha farklı analizlere ihtiyaç duyarız. Bunun da yarın öbür gün, çok vakit geçmeden zaten teyidini almış olacağız. Özellikle gözler bu akşamki Fed başkanının açıklamasında olacak. Doların erken güçlenmesine sebep olacak şahin açıklamalar çıkmazsa ben 4. çeyrekte Bitcoin ve alt coinlerin yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum.

EVERGRANDE, LEHMAN KRİZİNE DÖNÜŞMEZ Açık konuşmam gerekirse ben Evergrande olayının Lehman benzeri bir krize evrileceğini düşünmüyorum. Aslında Evergrande'in yokuş aşağı gidişi dünyadaki büyük finansal çevreler tarafından zaten uzun süredir takip ediliyordu. Ben açıkçası bunun da yüzdürüleceğini, tabii ki sorunlar yaratacağını, dünya ekonomisine sınırlı bir hasar vereceğini düşünüyorum. Biraz daha orta vadede ABD'den ekstrem bir gelişme olmazsa Çin'den kaçan paranın herhangi bir pazara girmesi gerekiyor. Bu hem ABD borsalarına hem de kripto para borsalarına biraz olumlu yansır.

AYI SEZONU DOLARIN ERKEN GÜÇLENMESİYLE BAŞLAR Ben kripto paralar için tek risk faktörünün şu an için güçlenen dolar olduğunu düşünüyorum. 2022'de Fed faiz artırımları vs ile doları güçlendirmeye başladığında orada kripto paralarda ciddi bir ayı sezonundan bahsedebileceğiz. 2013 benzeri bir sert yükseliş hareketini getirir mi? Son çeyrekte bir boğa koşusu olur mu? Bitcoin'de bu haftaki global dalgalanmayı 40 bin dolar üzerinde atlatabilirse ben bu konuda çok olumlu düşünüyorum. Gerçekten bir son çeyrek rallisini görme ihtimalimizi çok yüksek görüyorum. Tabii ki "Black Swan" diye tabir ettiğimiz çok beklenmeyen olayların gelişmesiyle beraber piyasada farklı dinamikler olabiliyor ama şimdilik bizim için kırmızı alarm nerede çalmaya başlar, Bitcoin 40 bin doların altına düşer ve geri çıkamazsa o zaman elbette piyasadan birazcık geri adım atmak gerekebilir. Fakat kripto para piyasalarında yüzde 10'luk düşüş çok büyük bir düşüş olarak algılanmamalı. Kripto para piyasasında ardarda yüzde 10 düşüşler olursa panik dalgası asıl o zaman olur. Şimdilik kripto para piyasasında böyle bir seri düşüş dalgası görmüyoruz. Bir düzeltme geldi. Buralarda tutunmaya çalışıyor. Benim beklentim bu hafta Fed'ten bir sürpriz gelmezse bir iki ayda daha 50 binin üstüne gitmesi denemesi görmemiz oldukça muhtemel.

SEC BAŞKANI BENCE OLUMLU KONUŞTU Genel olarak SEC Başkanı'nın yumuşak konuştuğunu ve piyasa tarafında olumlu algılandığını düşünüyorum. Şu anki SEC Başkanı gerçekten MIT'de bunun eğitimlerini vermiş bu alanda bilgi sahibi biri. Burada ortalığı karıştıran konu, Bitcoin, Ethereum'a emtia'dır dedi, XRP ve diğer kripto paralara menkul kıymettir demiş olması. İşte orada konu karışıyor. Çünkü menkul kıymet olduğun anda bir sürü yasaya tabi oluyorsun. Bir orta yolun bulunacağını düşünüyorum.

ALTCOIN RALLİSİ İÇİN BITCOIN İSTİKRARA OTURMALI

Bitcoin'in bir stabiliteye oturması önemli, hangi seviyede istikrara oturacağının bir önemi yok: Bu 40 bin de olabilir, 50 bin de olabilir. Eğer bu stabilite oturursa alt coinlerde de tekrar yatırımcı iştahı gelir. Çok ciddi bir alt coin rallisi ise Bitcoin'in tekrar 50 bin doların üzerinde kalıcı olmasıyla mümkün.

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