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"Biz milletin kaynağını, millet için harcıyoruz"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te AK Parti Şahinbey 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
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