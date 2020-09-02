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#Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Bizde destekler en azından bir yıl önce açıklanabilse iyi olacak.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası'nda Ceyhun Kuburlu'nun sorularını canlı yayında yanıtladı.
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