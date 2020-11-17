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Borsa İstanbul, yatırımcıların haklarını nasıl koruyor?

Borsa İstanbul yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumak için aldığı tedbirleri içeren bir video yayımladı.

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Borsa İstanbul  yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması,  işlemlerin güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir  şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, usulsüz, hileli eylemler ile  ihlallerin önlenmesi, kanuna aykırı olacak şekilde borsada işlem  gerçekleştirilmesinin engellenmesi amacıyla aldıkları tedbirleri  anlatan bir video hazırladı.

Borsa İstanbul web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda  alınan tedbirlerin amacı, hangi durumlarda tedbir alınması  gerektiği ve bu doğrultuda yapılan uygulamalar hakkında bilgi yer alıyor. Tedbir alınan paylarda işlem yapan yatırımcılara anormal durumların oluşması nedeniyle tedbir alındığını bilerek ve bunu göz  önünde bulundurarak yeniden değerlendirme yapmaları, payda görülen  fiyat ve miktar hareketlerinin sebebini güvenilir kaynaklardan  sorgulamaları, dedikodulara ve sosyal medya mesajlarına itibar etmemeleri uyarısında bulunuluyor. 

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