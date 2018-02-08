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Borsa İstanbul'da gong Enerjisa için çaldı

Enerjisa, bünyesinde bulundurduğu elektrik dağıtım ve satış birimleriyle yüzde 20 hissesini halka arz ediyor. Enerjisa paylarının borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla gong töreni düzenlendi.
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