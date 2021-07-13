Borsa neden düşüyor?

Küresel piyasalar haftaya pozitif başlarken, Borsa İstanbul tatil öncesi düşüyor. BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybederek 1.353,66 puana geriledi. Endeks dün de günü yüzde 1,55 oranında değer kaybıyla 1356,96 puandan tamamlamıştı.

Maviş, şunları kaydetti:

“Hacimsiz bir düşüş söz konusu. Borsa bayram tatilini erken karşıladı. Uzun tatilde hissede ya da kredili işlemde kalmak istemeyenler satıyor. BIST 100’de 1330 seviyesi önemli bir destek noktası. Buraya kadar geri çekilebilir. Bugün 1345 üzerinde kapatırsak 1365 puana gidebiliriz. Yarın Merkez Bankası kararı açıklanacak. Faizde bir değişiklik beklenmiyor ama piyasa ilave sıkılaştırma için adım atmaktan çekinmeyeceğini görmek istiyor. Borsa’da 20 Temmuz sonrası ise çok önemli. Merkez Bankası Başkanlarının konuşmaları piyasalar üzerinde etkili olacak. Özellikle 27-28 Temmuz’daki Fed Toplantısı takip edilecek. “