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Bozkırın ortasından 7 kıta 126 ülkeye silo ihracatı

Aksaray'da 17 yıl önce kurulan ve devletten aldığı teşviklerle yatırımlarını artırıp çelik tahıl depolama siloları ve taşıyıcı ekipmanları alanında Avrupa'nın zirvesine yerleşen Mysilo firması, 126 ülkeye ihracat yapıyor.
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