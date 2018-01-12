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“Bu seneki hedefimiz 500 milyar doları aşmak"

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Zeybekci, Türkiye’nin 1981’de dış ticaret hacminin 4,5 milyar dolar, 2017 yıl sonu 467 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, “Bu seneki hedefimiz 500 milyar doları aşmak.” dedi
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