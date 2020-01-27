ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

“Bu yıl bize rağmen iyi geçecek"

ALİ AĞAOĞLU: 2020 bizim negatiflerimize rağmen iyi gidecek bir yıl. Çünkü dünyadan artık bir parasal riskten çok parasal yumuşama ve ılıman iklim yayıldı. Bize de geliyor. Biz majör bir hata yapmazsak, gelen ılıman iklim bizim buradaki havayı yumuşatacak. Suriye’de, Libya’da pozitifim. Türkiye için Doğu Akdeniz denkleminin içine tam anlamıyla girmek iyi haber.
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle