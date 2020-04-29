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Buğday fiyatı ne kadar olmalı? Ali Ekber Yıldırım yanıtladı

Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası'nda Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. Buğday fiyatı ne kadar olmalı? Bu yıl çay hasadı nasıl yapılacak? Çay fiyatı bu süreçten etkilenir mi?
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