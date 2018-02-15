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"Bütçeyi daraltıcı etkisi olmayacak"

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan, Kalkınma Bakanı Elvan, Zeytin Dalı Harekat'ına ilişkin, "Bütçeyi, operasyonu dikkate alarak hazırladık. Operasyonun mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak." dedi
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