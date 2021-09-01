"Büyümenin dağılımında sorun var"

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansını DÜNYA'ya değerlendiren Ekonomist Özlem Derici Şengül, büyümenin dağılımı noktasında sorunlu bir resim olduğuna dikkat çekti. Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'nun sorularını yanıtlayan Şengül, ikinci yarı için de tahmin yürütmenin kolay olmayacağını aktardı.

Ekonomist Özlem Derici Şengül'ün değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

Büyümenin dağılımı noktasında sorunlu bir resim var. İhracat yapan firmalar büyümeyi hissetti fakat hizmet sektöründeki insanlar ‘Ne büyümesi’ diyor haklı olarak. Herkesin cebine yansımadı.

Ücretli çalışanların büyümeden aldığı pay yüzde 39’dan yüzde 32’ler geriledi. Önümüzdeki döneme dair bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Sanayi odaklı bir büyüme varsa istihdamdan bahsetmemiz gerekir.

Yılın ikinci yarısına dair tahmin yürütmek çok zor. Yatırım ve sanayiye yönelik veriler artış gösterirken, tüketici güveniyle ilgili endeksler zayıflık gösteriyor. Bu durum tahmin yürütmeyi zorlaştırıyor.

İvme kaybeden bir ekonomik aktiviteyle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle 4. Çeyrekte Fed politikası gibi bazı riskler söz konusu.