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Büyümeye yeni dinamik lazım

Gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu, bu hafta 2020 yılı için öngörülen büyümenin olası destek ve kısıtları ile faizlerdeki düşüşün yansımalarını tartıştılar. Türkiye’nin potansiyel büyüme kapasitesinin düştüğüne işaret eden Güldağ ve Ağaoğlu, büyümeye dair öngörülerin dayandığı dinamiklerini sorguladılar.
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