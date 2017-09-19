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"Büyümeyi kalıcı hale getirmek istiyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, büyümeyi kalıcı hale getirmek istediklerini söyledi.
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