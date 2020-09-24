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Cahit Yılmaz: Farkı yaratan insan kaynaklarının kalitesidir

”DÜNYA’nın İK’sı” programının bu haftaki konuğu İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi Dr. Cahit Yılmaz'dı.
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