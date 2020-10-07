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Candan Fetvacı: Kız çocuklarının eğitim sorununu tek başınıza çözemezsiniz

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.
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