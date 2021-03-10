Yeşim Şimşek: COVID-19, 1929 Buhranı'ndan sonra dünyayı en büyük krizin eşiğine getirdi. Albert Camus'nun söylediği gibi "Vebalar ve savaşlar insanları hazırlıksız yakalar." Hiç kimse böyle bir şeye hazır değildi.

➤COVID kelimesini kullanmadan bu dönemi özetleyelim dersek; Çevrim dışı dünyadan çevrim içi dünyaya geçtik.

➤Finansal olmayan kısımda iş sürekliliğini sağlamak en önemli konuydu. Ekosistem meselesi çok kritikti ve işbirlikleri devreye girdi.

➤Alternatif Bank olarak geçen sene ağustostan beri hibrit siteme geçtik. Hala genel müdürlükte yüzde 80 ev, yüzde 20 ofis şeklinde çalışıyoruz. Şubeler yüzde 40 ev, yüzde 60 şubeden çalışıyor.

➤Bankacılık sisteminde aktif internet ve mobil bankacılığı kullanan sayısına baktığımızda 66 milyona ulaşmış durumda. Bunun 55 milyonu aynı zamanda mobil bankacılık da kullanıyor. İnternet ve mobil arasında mobil lehine makas hızla açılıyor.

Yeşim Şimşek: Türkiye, Paris Anlaşması'nda gelişmiş ülke olarak değerlendiriliyor. Fakat gelişmiş ülke olmak taahhütlerinizi artıyor. Türkiye de dönüşümle ilgili olarak ucuz krediye ulaşmaya çalışıyor.

➤Avrupa Yeşil Mutabakatı tamamen karbonu fiyatlıyor. 2030'da yüzde 50 azaltacak; 2050'de tamamen sıfırlayacak.

➤TÜSİAD'ın çalışmasına göre ton başına karbon salınımını azaltmazsak AB'ye ihracatımıza ton başına 30 euro gibi bir tarife gelmesi durumunda 1 trilyon euro; 50 euro olması durumunda 1,8 trilyon euro gibi bir maliyet çıkıyor.

➤İklim Rejimi Endeksi'nde Türkiye 57 ülke arasında 48. Emisyon salınımında notu düşük; enerji kullanımında çok düşük. Bu şekilde kategorize ediliyor.

➤Sürdürülebilirlik Komite'mizi biz yeni oluşturduk. Bankaların bu sürecin bir parçası olmaması düşünülemez. Ama Türkiye'nin öncelikle Mutabakat'tan nasıl etkileneceğini çok iyi görüp, iyi bir strateji hazırlaması gerekiyor.

Yeşim Şimşek: Marj yönetimi çok kritik. Geçen yıl 8-9'dan kullandırılan krediler bu sene 18-19 mevduatla fonlanıyor.