Çiçek balını kuraklık vurdu: Üretici destek istiyor
Ardahan çiçek balında bu yıl kuraklık nedeniyle rekolte düştü. Üreticiler, kovanları besleyebilmek bakanlıktan düşük fiyatlı şeker talep etti.
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda bu yıl kuraklık nedeniyle rekolte düştü.
Kentte ilkbaharın gelişiyle zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara götürülen arı kovanlarında organik olarak üretilen Ardahan çiçek balı, yörenin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor.
Kendine özgü aromasıyla bilinen bal, ilde Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 785 arıcı tarafından yaklaşık 45 bin kovanda üretiliyor.
Arıcıların yana sıra şehrin ekonomisine de katkı sunan balın rekoltesinde bu yıl, havaların kurak gitmesi yüzünden çiçek ve polenin fazla olmaması sebebiyle düşüş yaşandı.