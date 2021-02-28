Çiftçiye makinalı hasatta pozitif ayrımcılık şart

►Ali Ekber Yıldırım: Çokça dillendirilmeye başlandı: Acaba tarım ürünleri ithal ederek enflasyonu da mı ithal ediyoruz? İki teneke ayçiçek yağı alındığında "zengin misiniz" diye skeçlere konu ediliyor. Aslında büyük ölçüde ithalat kaynaklı bir fiyatlama bu.

►Ali Ekber Yıldırım: İthalat çok pahalı hale geldi. 400 dolar olan ayçiçeği tohumu bugün 730-740 dolara kadar çıktı. Ham olarak ise 600 dolardan 1350 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Bunu ithal ederken gıda enflasyonunu da birlikte ithal ediyorsunuz.