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Çiftçiye makinalı hasatta pozitif ayrımcılık şart

Ali Ekber Yıldırım ile #TarımDünyası

DÜNYA Haber Merkezi
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►Ali Ekber Yıldırım: Çokça dillendirilmeye başlandı: Acaba tarım ürünleri ithal ederek enflasyonu da mı ithal ediyoruz? İki teneke ayçiçek yağı alındığında "zengin misiniz" diye skeçlere konu ediliyor. Aslında büyük ölçüde ithalat kaynaklı bir fiyatlama bu.

►Ali Ekber Yıldırım: İthalat çok pahalı hale geldi. 400 dolar olan ayçiçeği tohumu bugün 730-740 dolara kadar çıktı. Ham olarak ise 600 dolardan 1350 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Bunu ithal ederken gıda enflasyonunu da birlikte ithal ediyorsunuz.

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