ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Genç İşsizliği

Bu haftaki konuğumuz, Evrim Kuran. Konu başlığımız ise; 'Genç işsizliği, 15-29 yaş arasındaki gençlerin işe yaklaşımları, işverenden beklentileri.'
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle