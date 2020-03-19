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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıkladı.
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