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"Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Büyümenin Dinamosu Enerji Sektörü" ile buluşma toplantısında konuştu.
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