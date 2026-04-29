Dağlara akın ettiler! Kilosu 2 bin lirayı bulan mantar için yarış başladı

Manisa’nın yüksek kesimleriyle öne çıkan Demirci ilçesinde, bahar yağışlarının ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte doğada kuzu göbeği mantarı hareketliliği başladı. Kilosu 2 bin liraya kadar çıkan ve şifalı olduğu bilinen mantarı toplamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor.

Bahar yağmurları sonrası doğa canlandı

İlçede etkili olan yağışların ardından gelen sıcak hava, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde doğayı yeniden canlandırdı. Ormanlık alanlar ve yaylalarda, halk arasında “altınbaşlı” olarak adlandırılan kuzu göbeği mantarları toprak yüzeyine çıkmaya başladı. Ekonomik değeri yüksek olan bu mantar, kırsalda yaşayan vatandaşlar için hem hobi hem de gelir kapısı haline geldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla arazide arayış

Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, gün doğmadan mantar toplamak için arazilere çıkıyor. Çalılık alanları ve ağaç diplerini dikkatle kontrol eden vatandaşlar, mantarları köküne zarar vermeden bıçak yardımıyla keserek topluyor. Bu yöntemle mantarın yeniden yetişebilmesi için sporların toprakta kalması sağlanıyor.

Köylüce Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte mantar arayan Ali Bozdağ, Osman Demirtaş ve Adil Poyraz, gün boyunca süren çalışmaların ardından yaklaşık 1 kilo kuzu göbeği topladı. Gençlerden Ali Bozdağ, “Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Nasip oldu, yaklaşık 1 kilo kadar topladık. Bu mantarı araması ve bulması çok büyük bir heyecan. Bulduğumuz her mantar bizi mutlu ediyor. Şifa niyetine tüketiliyor, lezzeti de bir o kadar güzel” ifadelerini kullandı.

Bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Dünya mutfağında önemli bir yere sahip olan ve bağışıklık sistemine faydalarıyla bilinen kuzu göbeği mantarı, Demirci’de ekonomik açıdan da dikkat çekiyor. Nadir bulunması ve yüksek fiyatı nedeniyle değerli kabul edilen mantar, özellikle bahar aylarında bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.