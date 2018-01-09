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DAP 2017'de bölgenin umudu oldu

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Adnan Demir, 2017 yılında uygulayıcı kurumlara destek vererek onlarca projenin hayata geçmesine katkı sağlamak amacıyla 176 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.
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