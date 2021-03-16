Dericiler iç pazarı yüzde 15’e çıkaracak

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden olduklarını söyleyen Gözmen, pandemi etkilerini azaltmak için gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Genellikle ihracata yönelik olan sektörün iç pazar payını artırmak istediklerini ifade eden Gözmen, yüzde 5 civarında olan iç satış oranını sosyal medya ve tanıtım çalışmalarıyla yüzde 15’e kadar çıkarmak istediklerini kaydetti.

Gürkan Gözmen: Deri sektörü hizmet sektöründen sonra pandemiden en fazla etkilenen sektör. Yüzde 30 gibi bir kayıpla kapattık 2020'yi.