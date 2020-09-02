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ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu: Dijital anlamda altyapı yatırımına devam ediyoruz.

Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatipoğlu'ydu.
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