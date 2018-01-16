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Gazi, devlet desteğiyle işinin patronu oldu

Muş'un Bulanık ilçesinde gazi Uğur Uçucu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibeyle kurduğu süt üretim tesisinde ayda 10 ton süt üretiyor.
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