ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Son Dakika Haberleri:

DFDS’ten, kadın ihracatçılara lojistik desteği

Danimarka merkezli denizcilik ve lojistik şirketi DFDS’ten korona dönemi sonrasında kadın girişimcilerin yolunu açacak önemli bir proje geliyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle