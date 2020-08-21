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Meltem Bakiler Şahin: Dijitalleşme şirketleri bir adım öne çıkarır.

Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ, bugün 14:30’da Dünya Gazetesi Facebook, YouTube ve Scope hesapları canlı yayınında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'i konuk etti.
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