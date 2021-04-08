Alternatif Bank ve Dünya Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirilen Alternatif Dünya’nın bu haftaki gündemi Dış Ticaret LOJİSTİK.

Katılımcılar; Dünya gazetesi yöneticisi Hakan Güldağ, Alternatif bank Genel Müdürü Yeşim Şimşek, İMİSK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Miskavi ve Dünya gazetesi yazarı Bader Aslan oldu.

Fuat Miskavi: İMİSK Grubu olarak 1976'dan beri faaliyet yürütüyoruz. Endüstriyel proje konusunda ihtisasımız var ama her türlü lojistiği yapıyoruz.

Yeşim Şimşek: Bankalarda uzun yıllardır ihracatçıyı fonlama konusunda iştah yüksek. Ama lojistikte ihracata taşıma yapılsa dahi ihracatçıya fatura kesildiyse maalesef lojistiği yapan firma açısından bu döviz getiren faaliyet sayılmıyor. Bunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bader Arslan: Ever Given tipi gemilerin ben bugüne kadar böyle bir tıkanmaya sebep olduğunu görmedim. Bu kadar teknolojiyle dolu bir geminin bu olaya neden olması taşımacılık şirketlerine dair soru işaretlerini artıyor.