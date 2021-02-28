Dış Ticaret ve Ambalaj Sanayi

Alternatif Bank ve Dünya Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirilen Alternatif Dünya’nın bu haftaki gündemi Dış Ticaret ve Ambalaj Sanayii oldu. Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ,Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ,Dünya Gazetesi yazarı Bader Arslan, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Yayında öne çıkan görüşler şu şekilde:

Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ:

➤Ambalajsız e-ticaret mümkün değil. E-ticaret 2020'de yaklaşık 18 trilyon dolara tırmandı. Sınır ötesi e-ticaret ise 2 trilyon dolardan 3,5 trilyon dolara çıkmış. Türkiye'de de e-ticaret tarafında gelişme var ama hepsinin kayıt altına girip girmediğini bilmiyorum.

➤Türkiye'de e-ticaret yüzde 85 artışla 2020'de 250 milyar liraya çıktı. 2021'de ise 400 milyar liraya gelmesi bekleniyor. Çok ciddi bir rakam. Bu ambalaj sektöründe de etki yaratacak.

➤Denizli'de bir firma 4 milyon dolarlık mikro ihracat yapmış. Kayda giriyor mu diye sorduğumda, "Bunları biz kaydetmiyoruz" dedi. Bizim 169,5 milyar dolarlık ihracat rakamımızın içinde yok bu.

➤Yeşil Mutabakatı dönüp dönüp anlatmamız gerek. Kapımızda. 2021 sonundan itibaren bu devreye girecek. Hazırlıkları yapmamız lazım. Hazır giyim tarafında hazırlıklara ilişkin olumlu sinyaller görüyorum. Ama her gün bir düzenleme çıkıyor AB tarafında.

➤Geçen ay Sanayi 5.0'ı ilan ettiler. Yeşil Mutabakat'ın bir uzantısı ama bir büyüme stratejisi. İnsan odaklı, iklim değişikliği hassasiyetiyle ve olması zorunlu kurallar bunlar.

➤Geçen gün Birleşik Krallık Büyükelçisi'nin de katıldığı bir toplantıda, bu STA'nın önümüzdeki dönemde yeni nesil bir STA'ya da dönüşebileceği, hizmetler ve lojistik sektörünü de kapsayabileceği konusu tartışıldı.

➤İmalatla ilgili sektörlerimiz iyi gidecek. Kurlarla ilgili problemi de halledersek işler daha da iyileşecek. Ters dolarizasyonu başarıp istikrar sağlandığı anda iyi gideceğimizi düşünüyorum. Mesela tekstil makinalarında önümüzdeki 6 ay sipariş alacak hal yok.

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek:

➤E-ticaretteki artış ambalajdaki büyümeyi tetikliyor. Önemli bir diğer unsur ise ihracat. Sektörde fiyat-kalite dengesi yakalandı. Ar-Ge ve inovasyona verilen önem ve tasarımdaki gelişmeler, pandemideki olumlu ivmeyle birlikte artarak devam edecek.

➤Geçtiğimiz yıl ilk kez internetten alışveriş yapan kredi kartı sayısı 5 milyonun üzerinde. Pandemiden sonra bu yeni kart kullanıcılarının yüzde 46'sının devam etmesi bekleniyor.

➤Sektörün maliyet avantajını koruması çok önemli. Hammaddede bağımlılık var ama geri dönüşüm çok kritik. Bir teneke kutu geri dönüşümünün yüzde 95 enerji tasarrufu var. Bakırda da öyle.

➤Yeşil Mutabakat'a da uyum anlamında ambalaj sektörünün karbonsuz üretim, geri dönüşüm, tek kullanımlık ambalaj gibi konularda yapması gereken ödevler var.

➤Yeşil Mutabakat çerçevesinde AB'nin bu projeyi sağlamak üzere çalışmasını getiren firmalara ayırdığı 1 milyar Euro'luk bir fon var. Türkiye'nin bundan faydalanması gerekiyor.

➤Herkesin karbon ayak izini azaltacak şekilde projesini geliştirip, projesiyle zamanında fondan faydalanacak şekilde aksiyon alması önemli. Bu Türkiye için bir fırsat.

➤İngiltere'yle STA olmasaydı Türkiye yaklaşık ihracatın yüzde 75'i için 2,5 milyar dolarlık vergi yüküyle karşılaşacaktı, rekabet şansı kalmayacaktı.

➤STA İngiltere'yle 13,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizin sürekliliğinin yanı sıra bir fırsat.

➤Belirli sektörler ön plana çıkacak. Savunma sanayiinde işbirliği fırsatı doğacak. Farklı coğrafyalarda yatırım ortaklığı da oluşabilir.

➤İlaç ve medikal, teknoloji ve telekomünikasyon, yazılım, e-ticaret, savunma sanayi ve gıda sektörleri güçlenme ivmelerini devam ettirecek.

➤Hızlı toparlanması beklenen sektörler ise enerji, endüstriyel ürünler, yiyecek-içecek, sağlık hizmetleri, perakende, ulaşım ve lojistik.

➤Toparlanması zaman alacak sektörler ise turizm, inşaat ve gayrimenkul.

➤Turizmde pandemi öncesi rakamlarına ulaşmak 3-5 yıl alacak. Havacılıkta aşı sonrası seyahat talebi kısıtlı kalacak.

➤Gayrimenkulde talep çok artmamasına rağmen fiyatlar yukarı çıkacak. Yeni projeler yüzde 75; yapı ruhsatları yüzde 50 azalmış durumda. Arzdaki daralma gayrimenkul fiyatlarını yukarı çekecek, toparlanma zaman alacak.

➤Geçen sene 1.4 milyon konut satışı oldu ama bunun yüzde 60'ı ikinci el satışlar. Buradan sektöre bir sermaye akışı olmadı.

Dünya Gazetesi yazarı Bader Arslan:

➤Ambalaj tüketimi hızlı bir şekilde artıyor. 2020'de 310 milyar dolar civarında ambalaj ticareti yapıldığı tahmin ediliyor. Pandeminin tüketimi artırdığı çok açık.

➤Eskiden ambalajın ürünü korumaya yönelik işlevi varken şimdi ürünün bizzat pazarlamasına, kurumsal iletişimine kadar her şeye hitap eder hale geldi.

➤Türkiye'nin küresel ambalaj piyasasında pazar payı 2019'da yüzde 1,6'ydı. 2020 verileri açıklandığında bu payın yüzde 1,8'e yükseldiğini göreceğiz.

➤Türkiye'nin ambalaj ihracatının yüzde 70'i plastik ve türevleri. Yüzde 20'si kağıt, karton ve mukavva; yüzde 10'u da cam ambalaj ürünlerinden oluşuyor.

➤Ambalajda en büyük ithalatçı 30 milyar dolarla ABD. Ardından Almanya ve Çin geliyor. Küresel tüketiciler var ama küresel anlamda, merkezileşmiş bir ihracatçısı olduğunu söyleyemeyiz. Bu Türkiye'nin aralarında bulunduğu alternatif ihracatçılar için şans.

➤2019'da 300 milyar dolarlık ambalaj ihracatının 41 milyar dolarını Çin gerçekleştirdi. Çin'in burada yüzde 13'lük bir payı var. Pek çok üründe Çin'in pazar payı yüzde 25-30 arasında ama ambalaj bunlardan biri değil. Hemen arkasından 33 milyar dolarla Almanya geliyor.

➤Ambalaj sektörü hem iç hem dış piyasada yıldızı parlayan sektörlerden biri olacak diyebiliriz. Özellikle İngiltere pazarı...

➤İngiltere'nin 11 milyar dolarlık ambalaj ithalatı var. Bunun 400 milyon dolarını Türkiye'den yapıyor.