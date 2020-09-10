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Doç. Dr. Mustafa Sever: Online dersler için erişimde fırsat eşitliği yok

Yasemin Salih'in bugünkü konuğu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever'di.
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