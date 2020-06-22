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DOF Robotics YK Başkanı Mertcan: Yazılıma odaklanın, matematik öğrenin

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Dünya Gazetesi canlı yayınında Ahmet Can'ın konuğu oldu.
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