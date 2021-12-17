Dolar 17, euro 19, gram altın 950 lirayı aştı! Fırtına sürecek mi? | Onurcan Bal ile Piyasa Yorumu

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) devam eden faiz sonrası yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL’de 17, Euro/TL’de 19 sınır aşıldı. Gram altın ise 950 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası dolar/TL 17,14 seviyesine ulaşınca kura beşinci kez müdahale etti. Kur ve altına ilişkin beklentileri Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, Dünya WEB TV muhabiri Berfin Çipa’ya değerlendirdi.