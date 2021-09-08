Dolarda 'çekirdek' yükselişi... 8,48'i gördü!

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından "manşet enflasyona karşı negatif reel getiri bir kriter olmayacak" mesajı alan piyasalarda hareketlilik arttı. Dolar/TL, 8,35'ten 8,48'e çıkarken; euro/TL 2,5 hafta sonra 10 seviyesinin üzerine geldi. Kurlar, günün ikinci yarısında bir miktar gevşedi.

Piyasaların odağında bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması vardı. Enflasyonun politika faizini aşmasının ardından Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de nasıl bir aksiyon alacağı merak edilirken; Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Kavcıoğlu, 'çekirdek enflasyon' mesajı verdi. Değerlendirmeleri "manşet enflasyona karşı negatif reel getiri bir kriter olmayacak" şeklinde yorumlayan piyasalarda hareketlilik arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını azaltma kararını erteleme ihtimaliyle değer kaybeden ABD Doları'nın dün başlayan toparlanmasıyla birlikte yükselişe geçen dolar/TL, söz konusu açıklamaların ardından 8,48 seviyelerine kadar yükseldi. Benzer hareketlerle euro/TL de 20 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez 10 liranın üzerine çıktı..

Kur, ilerleyen saatlerde 8,45 seviyelerine doğru geriledi.

Analistler değerlendirmelerinde, pozitif reel faiz vurgusunun kalkmasının yanı sıra çekirdek enflasyon ve beklenen enflasyona yönelik vurguların faiz indirimine alan açmasının TL'yi zayıflatıcı etki yarattığını ifade ediyor.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık TÜFE artışı yüzde 19,25 gerçekleşerek yüzde 19'luk politika faizini aşmıştı. Ağustos ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 16,76 olarak kaydedilmişti.

Dünya WEB TV'ye konuşan ekonomist Enver Erkan şunları söyledi:

‘Merkezin hangi enflasyonu baz alacağın merak ediliyor. Kavcıoğlu bugün çekirdek enflasyon mesajı verdi. Bu bir anlamda sözlü yönlendirme oldu. Çekirdek enflasyon kavramsal olarak bakıldığında enflasyonu daha temel göstergelere doğru indirgeyen bir enflasyon ölçümü. Daha dar kapsamlı bir enflasyon türü. Manşet enflasyona bakarsa Merkez Bankası faizi artırması gerekir. Çünkü ağustosta enflasyon politika faizinin üzerine çıktı. Ancak çekirdek enflasyona göre reel faiz hala pozitif.

23 EYLÜL’DE MERKEZ NE YAPAR?

Kavcıoğlu, dünyada MB’ler çekirdek enflasyona bakar dedi, bu bence faiz artırımı ihtimalini masadan kaldırır. Bu Merkez’in faiz indirimi fırsatı arayacağını gösterir. Bugün yapılan açıklamadan sonra MB’nin eylülde faiz indirme ihtimali belirdi. Merkez Bankası’nın 23 Eylül’de bir atraksiyon almaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat faiz indirimi yapılırsa sürpriz olmaz.

DOLAR NE OLUR?

Kurda hareket aralığı yüksek bir menzilde olacaktır. TL’de geniş döneme yayılan bir değer kazanımı öngörmüyorum. Tam aksine değerinin düşeceğini düşünüyorum. Dolarda biz 8.70’i gördük, bunun üstüne çıkması muhtemel olabilir. Kurun gelecek yıl daha yüksek seviyelerde olacağını öngörebiliriz. Yukarıda bir seviye vermek, öngörülebilir bir durum olmadığından bana çok gerçekçi gelmiyor.