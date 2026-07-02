Don ve kuraklık vurunca yön değişti! Çiftçinin yeni gözdesinde hasat başladı
Adıyaman'da zirai don ve kuraklığın etkisiyle alternatif ürün arayışına giren üreticiler, düşük su tüketimi ve yüksek katma değeriyle öne çıkan çörek otunda ilk hasada başladı. Yaklaşık 2 bin 250 dekarlık alanda üretimi yapılan çörek otu, hem iç piyasada hem de ihracatta artan talep sayesinde çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olmayı hedefliyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA