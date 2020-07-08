ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Son Dakika Haberleri:

Dr. Cüneyt Evirgen: Markalar şeffaf ve samimi olmalı

Dr. Cüneyt Evirgen, “Markalar şeffaf ve samimi olmalı. Güvenilirlik, anlamlılık ve cesaret de önemli kavramlar markalar için.” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle