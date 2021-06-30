Dr. Şeref Oğuz Yeşil Mutabakat Konusunda Uyardı!

Buse Biçer’in sunduğu Global Konuşmalar programının bu haftaki konukları; Abdurrahman Yıldırım, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz oluyor. Programda Dünya piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye'ye etkisi konuşuldu.

Avrupa Birliği'nin 2019 yılında imzaladığı Yeşil Mutabakat hakkında değerlendirmeler yapan Dr. Şeref Oğuz, Türkiye'nin ağır kaldığına dikkat çekti.

Dr. Oğuz, 'Yeşil ekonomi dediğimiz şey bana 1994-1996 yılını hatırlattı. O dönemde sorunumuz Gümlük Birliği'ydi. O dönemde bir şey oldu, kalite belgesi dediğimiz noktada bazı şirketler daha uyumlu davrandı. Orada kazanan oldular. Şimdi aynı etki 'yeşil' üzerinden geliyor. Yeşil Mutabakatla gelecek yüksek standartlara hazırlıklı olmazsak, 'yeşil ambargolara' maruz kalacağız' dedi.

YEŞİL MUTABAKAT NEDİR?

Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi (decoupling) ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisidir.

Global Yatırım işbirliği ile düzenlenen Global Konuşmalar 15 günde bir çarşamba günleri saat 14.00'da #DünyaWEBTV'de.

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