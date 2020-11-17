Dünya Talks: Formula 1 Formula 1 Yorumcusu Okay Karacan, Dünya Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. YAYINLAMA 17 Kasım 2020 14:49 GÜNCELLEME 17 Kasım 2020 14:51 Abone ol Diğer Videolar Borsa İstanbul, yatırımcıların haklarını nasıl koruyor? Teknoloji Dünyası: Sanal para Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam Turizmci Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Ülkemizde Eğitimin Kalitesi İyi Bir Dünya: Turizm sektörü Yeni Dönemde Ufuk Turu Global Konuşmalar: Dünyayı İnşa Edenler